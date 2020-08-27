ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:13 - Kaynak: DHA
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