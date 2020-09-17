ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı - Son Dakika

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2020-YDS) giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YDS Adaylarımız, 2020-YDS sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınava gireceğiniz yeri http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadesini kullandı.