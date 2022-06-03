ÖSYM Başkanı Aygün: "2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 208 sınav merkezinde ve üç oturumda uygulanacak olan 2022-YKS hazırlıklarının görüşüldüğü 2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı'nın, tüm paydaşları ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus-Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü), Adalet Bakanlığı (CTE Genel Müdürlüğü) temsilcilerinin katılımıyla 2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısını ÖSYM'de gerçekleştirdik. Toplantıda 18-19 Haziran tarihlerinde 208 sınav merkezinde üç oturumda uygulayacağımız 2022-YKS hazırlıklarını ve sınavların Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştük. Tüm paydaşlarımıza emekleri ve katkıları için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)