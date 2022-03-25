ÖSYM Başkanı Aygün: "2022 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425" - Son Dakika
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ÖSYM Başkanı Aygün: "2022 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425"

25.03.2022 11:47
ÖSYM Başkanı Aygün: "2022 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425. 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425. 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18-19 Haziran'da gerçekleştireceğimiz 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425. 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409. 19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı 2 milyon 56 bin 512. 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacağımız Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı 168 bin 430. 2022-YKS'ye girecek tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

ÖSYM Başkanı Aygün: 2022 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halis aygün, Cumartesi, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı Aygün: '2022 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Aygün: "2022 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425" - Son Dakika
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