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ÖSYM Başkanı Aygün, Adana Çukurova e-sınav merkezini inceledi Açıklaması - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün, Adana Çukurova e-sınav merkezini inceledi Açıklaması

23.09.2021 11:02
ÖSYM Başkanı Aygün, Adana Çukurova e-sınav merkezini inceledi Açıklaması, System.String[]

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Ankara, İstanbul, İzmir'in ardından bu yıl hizmet vermeye başlayan Adana'daki merkezle elektronik sınav (e-sınav) kapasitesinin 6 bine ulaştığını belirterek, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için bölgesel olarak e-sınav merkezlerinin...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Ankara, İstanbul, İzmir'in ardından bu yıl hizmet vermeye başlayan Adana'daki merkezle elektronik sınav (e-sınav) kapasitesinin 6 bine ulaştığını belirterek, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için bölgesel olarak e-sınav merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra dördüncü olarak açılan, Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Adana Çukurova e-sınav merkezinde inceleme yapan Aygün, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ÖSYM ile Çukurova Üniversitesi arasında 23 Ekim 2019'da imzalanan protokolle Adana Çukurova e-sınav merkezinin kurulması için çalışmalara başlandığını dile getiren Aygün, ardından Adana Çukurova e-sınav merkezinde ilk elektronik sınavın 30 Mayıs 2021'de 152 adayın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Aygün, hizmete sundukları dördüncü elektronik sınav merkezinin, Adana'ya, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Halis Aygün, Adana Çukurova e-sınav merkezine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar Adana'da yaptığımız 5 elektronik sınava 1047 aday katıldı. Adana e-sınav merkezimiz, çağın gerektirdiği yüksek teknolojiyle donatıldı. Merkezimizde yüz tanıma sistemi, ortalama 86 aday kapasiteli 4 adet sınav salonu, 1 adet engelli aday salonu, sinyal kesici, x-ray cihazı, emanet dolapları, 360 derece açılı kamera sistemi ve otopark bulunmaktadır."

Elektronik sınav merkezlerinin kapasitesi 6 bine yaklaştı

Halis Aygün, ÖSYM'nin 2014'te Ankara'da İngilizce dilinde 80 adayın katılımıyla ilk elektronik sınavı yaptığını belirterek, e-sınav merkezlerine ilişkin şunları söyledi:

"Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortalama 5 bin 600 aday e-sınavlara katılıyor. Bugün ise 350 kişi kapasiteli Adana e-sınav merkezimizin de açılmasıyla e-sınavlara 6 bine yakın aday katılabiliyor. Ayda en az bir olmak üzere yılda ortalama 15 adet gerçekleştirdiğimiz e-sınavlara 50 binin üzerinde aday katılmaktadır. Yaptığı sınav sayısı ve hizmet verdiği aday kitlesinin büyüklüğü bakımından dünya çapında önemli bir kurum olan ÖSYM, elektronik yabancı dil sınavı uygulamalarına İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dahil olmak üzere 10 farklı dilde devam etmektedir."

ÖSYM Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerine yansıtarak çalışmaya ve yeniliklere devam ettiklerini vurgulayan Aygün, "Bu doğrultuda herkes için her yerde olma ilkemiz gereği adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için bölgesel olarak elektronik sınav merkezlerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çukurova bölgesine çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip modern e-sınav merkezi kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aygün, bu süreçte desteklerini esirgemeyen eski Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'a ve rektörlük görevini devralan Prof. Dr. Meryem Tuncel'e teşekkürlerini iletti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, salgın dönemi dahil ÖSYM olarak tüm sınavların başarılı şekilde uygulanmasındaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Halis aygün, Çukurova, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı Aygün, Adana Çukurova e-sınav merkezini inceledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Aygün, Adana Çukurova e-sınav merkezini inceledi Açıklaması - Son Dakika
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