ÖSYM Başkanı Aygün: ALES sonuçlarını bugün paylaşacağız (2) - Son Dakika

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada, 16 Ağustos tarihinde uygulanan 2020 ALES/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar sınav sonuçlarına 3 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM'nin 'https://sonuç.osym.gov.tr' internet adresinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.