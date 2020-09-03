ÖSYM Başkanı Aygün: ALES sonuçlarını bugün paylaşacağız (2) - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: ALES sonuçlarını bugün paylaşacağız (2)

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada, 16 Ağustos tarihinde uygulanan 2020 ALES/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar sınav sonuçlarına 3 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM'nin 'https://sonuç.osym.gov.tr' internet adresinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.