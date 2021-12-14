ÖSYM Başkanı Aygün, Bakan Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ettim. Pandemi sürecinde ÖSYM sınavlarının sorunsuz bir şekilde uygulanmasında desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız nezdinde tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.