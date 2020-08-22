ÖSYM Başkanı Aygün'den 2020-YKS yerleştirme sonucu paylaşımı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu. Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

(Mevlüt Hasgül/İHA)