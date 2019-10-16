ÖSYM Başkanı Aygün'den Barış Pınarı Operasyonu'na İngilizce tweet ile destek
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Barış Pınarı Operasyonu'yla ilgili yurt dışı kaynaklarda paylaşılan manipülatif haberlere ve yapılmak istenen algı çalışmalarına karşı İngilizce bir tweet attı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:28 Kaynak: İHA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Barış Pınarı Operasyonu'yla ilgili yurt dışı kaynaklarda paylaşılan manipülatif haberlere ve yapılmak istenen algı çalışmalarına karşı İngilizce bir tweet attı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Barış Pınarı Operasyonu'nun amacının güvenli bir bölge oluşturmak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Aygün, yalan haberlere ve kara propagandaya da itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. - ANKARA
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