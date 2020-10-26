ÖSYM Başkanı Aygün'den Giresun Valiliği ve Giresun Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Giresun Valiliği ve Giresun Belediyesi'ni ziyaret etti.

Memleketi Giresun'a gelen Halis Aygün, Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Enver Ünlü ile görüştü.

Daha sonra Giresun Belediyesi'ni ziyaret eden Prof. Dr. Aygün, Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile görüşerek sohbet etti.

Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hemşehrileri Prof. Dr. Halis Aygün'ü Giresun Belediyesinde ağırlamaktan son derece onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretinden dolayı Aygün'e teşekkür etti.