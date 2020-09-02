ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS'ye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemleri uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından, KPSS'ye ilişkin açıklama yaptı.

"KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullanan Aygün, sınav binaları ya da salonların sınavdan önce detaylı temizliğinin yapıldığını ve dezenfekte edildiğini belirtti.

Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecektir. "

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarının HES kodları aracılığıyla takip edileceğini bildiren Aygün, Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin, görevlerinin iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacağını duyurdu.

Aygün, adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesinin sağlanacağını belirtti.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağının altını çizen Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirileceğinin kaydetti.

Okul bahçelerinin girişi veya önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmalarının önem arz etttiğine değinen Aygün, adaylara başarı diledi.