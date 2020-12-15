Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor
15.12.2020 13:02
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasının planlandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarına yapılacak yerleştirmelere ilişkin açıklamada bulundu. Aygün, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih yapan adayların, yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasının planlandığını söyledi.
Aygün konu hakkında şunları söyledi:
"1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."
İşte Aygün'ün yaptığı paylaşım:
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