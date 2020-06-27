ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması - Son Dakika

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim" ifadesini kullandı.Aygün, yarın yapılacak YKS'nin ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT'de tüm adaylara başarılar diledi.