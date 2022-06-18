ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması Açıklaması

18.06.2022 13:55
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması Açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı Eskişehir'de YKS heyecanı...Kimi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı Eskişehir'de YKS heyecanı...Kimi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı
Kaynak: AA

Halis aygün, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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