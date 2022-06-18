Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halis aygün, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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