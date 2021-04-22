ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: MSÜ sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı.
MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
Kaynak: İHA
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