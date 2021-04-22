ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: MSÜ sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. (Yunus Emre Kartal/İHA)

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