ÖSYM Başkanı Aygün: Ertelenen 3 sınav için geç başvuru alınacak - Son Dakika

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, ertelenen 2020-Yabancı Dil Sınavı (YDS), 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2020- Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir" dedi.

ANKARA, -