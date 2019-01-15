Son Dakika Haberleri: ÖSYM Başkanı Aygün, Gaziler ile Şehit ve Gazilerin Eş ve Çocuklarından Sınav, Başvuru Hizmeti ve...

ÖSYM Başkanı Aygün, Gaziler ile Şehit ve Gazilerin Eş ve Çocuklarından Sınav, Başvuru Hizmeti ve...

1 saat önce

ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Gaziler ile Şehit ve Gazilerin Eş ve Çocuklarından Sınav, Başvuru Hizmeti ve..., System.String[]
ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:00 Kaynak: AA

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