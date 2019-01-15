ÖSYM Başkanı Aygün, Gaziler ile Şehit ve Gazilerin Eş ve Çocuklarından Sınav, Başvuru Hizmeti ve...
1 saat önce
ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:00 Kaynak: AA
Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu
Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak
Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
2018 Bütçe Açığı 72,6 Milyar TL Oldu