ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx'SonucID=8056' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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