ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır

22.10.2020 08:37
ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır, System.String[]

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır" dedi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020- KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx'SonucID=8056' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANKARA, -


ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır

halis aygün, Lisans, Eylül, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır - Son Dakika

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