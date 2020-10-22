ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır
22.10.2020 08:37
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır" dedi.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020- KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır" dedi.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx'SonucID=8056' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
ANKARA, -
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