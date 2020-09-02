ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS ve diğer sınavlarımızda Covid-19 önlemlerine devam ediyoruz - Son Dakika

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Covid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS ve diğer sınavlarda Covid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Adaylara, bu önlemler ve hazırlıklar hakkında bilgi veren Aygün, "Sınav binalarının/salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılmakta ve dezenfekte edilmektedir. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir" dedi.

COVİD-19 HASTALARI AYRI YERDE SINAVA GİRECEKCovid-19 hastalarının ayrı salonlarda sınava alınacağını vurgulayan Aygün, şunları kaydetti: "Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre, gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olup, sınav yeri değiştirilen adaylar, başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecektir. Sınav görevlilerimizin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecektir. Covid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek, yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacaktır."

Adayların sınav yerlerine ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere, belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesinin sağlanacağını da sözlerine ekleyen Aygün, "Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmektedir. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim" mesajını verdi.