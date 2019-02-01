Son Dakika Haberleri: ÖSYM Başkanı Aygün: "Öabt'de Soru Sayısı 50'den 75'e Çıkarıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Öabt'de Soru Sayısı 50'den 75'e Çıkarıldı.

34 dakika önce

ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün:
ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için 150 dakika olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA

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