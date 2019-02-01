Son Dakika Haberleri: ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Uygulanacak 18 Alanda Konu Dağılımları ile Sınav...

ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Uygulanacak 18 Alanda Konu Dağılımları ile Sınav...

46 dakika önce

ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Uygulanacak 18 Alanda Konu Dağılımları ile Sınav..., System.String[]
ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA

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