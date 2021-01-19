ÖSYM Başkanı Aygün, Prof. Dr. Fethi Toker için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün, Prof. Dr. Fethi Toker için başsağlığı mesajı yayımladı
19.01.2021 16:55
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski ÖSYM başkanlarımızdan Prof. Dr. Fethi Toker'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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