Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Aralık'ta tercihlerini aldıkları "KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme" sonuçlarına "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini belirtti.
Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.
ÖSYM tarafından 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin yerleştirme işlemi yapıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ÖSYM Başkanı Aygün: 'Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı' - Son Dakika