ÖSYM Başkanı Aygün: Sınavlara başvurularda HES kodu istenecek - Son Dakika

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:25

Kaynak: DHA

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