YKS ek yerleştirme tercihleri başladı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 2021- YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Duyuruya göre, saat 10.00'da başlayan tercih işlemleri, 23 Eylül 2021'de saat 23.59'da sona erecek.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi.

Ek yerleştirme işlemlerinin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı kaydedildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."