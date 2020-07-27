ÖSYM Başkanı Aygün, YKS birincilerinin illerini açıkladı - Son Dakika

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan 3 oturumda birinciliği paylaşan adayların illerini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından, YKS sonuçlara ilişkin bilgi paylaştı. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum ve Nevşehir'den 5 adayın birinciliği paylaştığını açıklayan Aygün, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda da 5 birincinin, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktığını belirtti. Aygün, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 4 adayın İstanbul, 1 adayın Niğde'den birinciliği paylaştığını bildirdi. Aygün, birinciliği paylaşan adayları tebrik etti.