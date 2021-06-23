ÖSYM Başkanı Aygün, YKS hazırlıklarını AA'ya açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine (YDT) 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.

Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye ilişkin hazırlıklar konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ÖSYM'nin uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlısının YKS olduğunu vurgulayan Aygün, "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa'da dahil olmak üzere toplam 200 sınav merkezinde uygulanacak." dedi.

Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 448 şehirler arası nakil aracı kullanılacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alacak." ifadelerini kullandı.

"TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak"

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testi'nde ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak. Sınavın 3. oturumunda 25 bin 158 kişi görev alacak." diye konuştu.

"Gerekli tedbirler alındı"

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Aygün, sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesinin belediyeler tarafından sağlanacağını, aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri aldığını belirterek, "Adayların sınava gireceği salon/bina bilgilerini içeren sınav giriş belgeleri 10 Haziran'da ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve AİS Mobil uygulamamızdan adayların erişimine açıldı. Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. T.C. kimlik kartını/nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır." ifadelerini kullandı.

"2021-YKS'nin güven ve huzur içerisinde tüm sınav merkezlerinde eşgüdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğinde gereken önlemler alındı." diyen Aygün, şöyle devam etti:

"Sınav koordinatörlerimiz il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için il ve ilçe sınav koordinatörlerimizin koordinasyonunda illerde rektörlerin başkanlığında, ilçelerde kaymakamların başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulları toplandı. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve nüfus müdürlüklerinden temsilciler toplantılara katıldılar. Sınavla ilgili tüm önlemler alındı. Desteklerinden dolayı ilgili tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Sınavın üç oturumunda 727 bin 820 kişinin görev alacağını aktaran Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Sınav sonucu ne olursa olsun aileler evlatlarının yanında olmalı"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye katılacak adaylar ve ailelerine yönelik, "Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Her gencin mutlaka başarılı olacağı bir alanın bulunduğunun altını çizen Aygün, "Gençlerimiz kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:

"Kovid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve sınav binaları dezenfekte edilecek. Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek."