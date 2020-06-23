ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, " Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından 2020 YKS için yapılan hazırlıklar ile ilgili açıklamada bulundu. Aygün, sınav için yaptıkları koordinasyon toplantılarına dikkat çekerek, "2020 YKS'nin sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık. Bu toplantılarda pandemi dönemindeki sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştük. Binaların hazır hale getirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve sınav merkezlerindeki hazırlıkları değerlendirdik" bilgisini verdi.

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'YKS EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE UYGULANACAK'

Aygün, tüm sınav merkezlerimizde, sınav koordinatörlerinin koordinasyonunda, illerde rektörlerin ve ilçelerde kaymakamların başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantılarının da gerçekleştirildiğini bildirerek, "Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıklarından temsilciler toplantılara katıldılar. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez, il/ilçe sağlık müdürlükleri de toplantılara katıldı. Sınav merkezlerimizde koordinatörlerimiz tarafından bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı ve bina yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda pandemi döneminde sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşüldü. 2020-YKS tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulanacaktır" dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Prof. Dr. Halis Aygün, sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde Ankara'ya dönüşünün güvenliğinin emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacağını, sınav yapılacak binaların çevresinde emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını kaydetti.

Aygün, sınav günlerinde toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermelerinin ve sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesinin belediyeler tarafından sağlanacağını açıklayarak, "Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacaktır. T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır. 2020-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, halis aygün, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:01 Kaynak: DHA

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