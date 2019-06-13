Son Dakika Haberleri: ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır.
Son Dakika Güncel Haber

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır.

2 saat önce

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır.

ÖSYM Başkanı Aygün:
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır. 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacaktır. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna tepki: Türkiye aldığı karardan vazgeçmez Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 13:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]