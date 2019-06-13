ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır.

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır.

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır. 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacaktır. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak."

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