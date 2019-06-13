ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır.
2 saat önce
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır.
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır. 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacaktır. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Malatya'da 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna tepki: Türkiye aldığı karardan vazgeçmez
Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu
RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza