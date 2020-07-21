ÖSYM Başkanı Aygün: YKS kılavuzu bugün yayımlanacak - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun bugün yayımlanacağını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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