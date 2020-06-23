ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'nin sorunsuz uygulanması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'nin sorunsuz uygulanması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

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Aygün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" değerlendirmesini yapan Aygün, bu kapsamda il ve ilçe koordinatörleri ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantılarını tamamladıklarını belirtti.

Bu toplantılarda salgın dönemindeki sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştüklerini aktaran Aygün, binaların hazır hale getirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve sınav merkezlerindeki hazırlıkları değerlendirdiklerini anlattı.

Toplantılara il ve ilçe sağlık müdürlükleri ilk kez katıldı

Tüm sınav merkezlerinde, sınav koordinatörlerlerinin koordinasyonunda illerde rektörler, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantılarının gerçekleştirildiğini de belirten Aygün, toplantılara valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıklarından temsilcilerin katıldığını ifade etti.

Aygün, bunun yanı sıra bu yıl ilk kez toplantılarda il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin de yer aldığını bildirdi.

"YKS, tüm sınav merkezlerinde eşgüdüm içerisinde uygulanacak"

Halis Aygün, sınav merkezlerinde, koordinatörler tarafından bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı ve bina yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiğini belirterek, toplantılarda salgın döneminde sınavların sorunsuz uygulanması için alınan önlemlerin ve sınav hazırlıklarının görüşüldüğünü bildirdi.

Aygün, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"2020-YKS tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulanacak. Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. Sınav günlerinde sınav yapılacak binaların çevresinde emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacak.

Sınav günleri, toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacak. Sınav günleri, aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacak. T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. 2020-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır."

ÖSYM Başkanı Aygün, tüm kurumlara katkıları için teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:33 Kaynak: AA

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