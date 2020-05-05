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ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak.
6 saat önce
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak.
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek."
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:56 Kaynak: AA
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