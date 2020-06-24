ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'ye en fazla bir yakınınız ile gelin - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'ye en fazla bir yakınınız ile gelin

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz" uyarısı yaptı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz" uyarısı yaptı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından YKS ile ilgili paylaşımda bulundu. Kovid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgi veren Aygün, adaylara YKS ile ilgili son uyarılarını yaptı. Aygün, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020-YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) Pazar günü saat 10.00'da, üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise Pazar günü saat 15.30'da yapılacağını hatırlattı.

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'EN FAZLA BİR YAKININIZ İLE GELİN'

Adaylara TYT'de 120 soru için 165 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verileceği hatırlatan Aygün, sınav merkezlerinde Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacaktır. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır."

Adaylardan sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmalarını isteyen Aygün, "Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısını yaptı.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Öte yandan ÖSYM, YKS'ye girecek adaylar için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerine ilişkin de duyuru yaptı. Adaylardan TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfuz cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bazı il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Başkanlığın web sitesinde yayınlanan listedeki il ve ilçe müdürlükleri 27 Haziran Cumartesi günü 07.00 ile 17.00, 28 Haziran Pazar günü ise 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık olacak. Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu 'geçici kimlik belgesi' düzenlenecek.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, halis aygün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:52 Kaynak: DHA

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