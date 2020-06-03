ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı"

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