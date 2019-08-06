Son Dakika Haberleri: ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
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ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

4 saat önce

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi., System.String[]
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:01 Kaynak: AA
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YKS tercih sonuçları açıklandı
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