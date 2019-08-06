ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
4 saat önce
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:01 Kaynak: AA
YKS tercih sonuçları açıklandı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi