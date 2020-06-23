ÖSYM Başkanı Aygün: "Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili... - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: "Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili...
ÖSYM Başkanı Aygün: "Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.
ÖSYM Başkanı Aygün: "Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:03 Kaynak: AA
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