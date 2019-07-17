ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
1 saat önce
ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 01:23 Kaynak: AA
ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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