Devlet Bahçeli: '20 Soruya Kimlerin Tam ve Eksiksiz Doğru Cevap Verdiği Tespit Edilmeli, Bu Şahıslarla İlgili İnceleme de Acilen Yapılmalıdır'

Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖSYM Başkanı Ersoy: '6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.' - Son Dakika

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