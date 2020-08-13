ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES... - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 15:55

Kaynak: AA

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