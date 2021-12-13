ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2022 yılı sınav takvimini açıkladı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2022 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran'da yapılacak. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'de ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak sınavların, sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini paylaştı. Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım. 2022 yılında ilk kez uygulanacak sınavlardan e- YÖKDİL 14 Mayıs, MYÖS 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran'da yapılacak. ALES/1 17 Nisan, ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım'da düzenlenecek. 2022'de iki kez YÖKDİL, 2 kez YDS olmak üzere uygulanacak yabancı dil sınavları, YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim, YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos'ta yapılacak. Ayrıca, 13 e-YDS ve 1 e-YÖKDİL uygulanacak. MSÜ 27 Mart, DGS 3 Temmuz, İSG/1 15 Mayıs, İSG/2 11 Aralık'ta yapılacak. Sağlık Bakanlığı sınavlarından, TUS 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül, DUS 16 Ekim, EUS 16 Ekim, YDUS 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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