Son Dakika Haberleri: ÖSYM'deki Fetö Yapılanması Soruşturmasında 20 Gözaltı

ÖSYM'deki Fetö Yapılanması Soruşturmasında 20 Gözaltı

30 dakika önce

ÖSYM'deki FETÖ yapılanması soruşturmasında eksi ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

ÖSYM'deki Fetö Yapılanması Soruşturmasında 20 Gözaltı, System.String[]
ÖSYM'deki FETÖ yapılanması soruşturmasında eksi ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon illerinde 08/04/2019 tarihi saat 06.30 itibariyle gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:51 Kaynak: İHA

Ankara, Ali Demir, Güncel
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