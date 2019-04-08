ÖSYM'deki Fetö Yapılanması Soruşturmasında 20 Gözaltı
30 dakika önce
ÖSYM'deki FETÖ yapılanması soruşturmasında eksi ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
ÖSYM'deki FETÖ yapılanması soruşturmasında eksi ÖSYM Başkanı Ali Demir
'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul
, Adana
, Eskişehir
, İzmir
, Nevşehir
ve Trabzon
illerinde 08/04/2019 tarihi saat 06.30 itibariyle gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:51 Kaynak: İHA
Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
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