ÖSYM'den 2019-YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma
4 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların dikkat etmeleri gereken kurallara ilişkin, sosyal medya hesabından video paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:41 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (YKS
) katılacak adayların dikkat etmeleri gereken kurallara ilişkin, sosyal medya hesabından video paylaştı.
ÖSYM Başkanı Aygün Twitter
hesabında, 15-16 Haziran'da yapılacak 2019-YKS'ye girecek adaylara yönelik hazırlanan ve adayların sınava ilişkin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlatan videoya yer verdi.
Videoda, sınava gelirken öğrencilerin, ilgili oturuma ait sınava giriş ve fotoğraf bulunan geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.
Videoda ayrıca nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adaylar nüfus müdürlüklerine başvurmaları konusunda uyarılıyor.
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