ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı - Son Dakika

ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sınav başvurusu yapacak adayların fotoğraf güncellemesini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online gerçekleştirebileceklerini açıkladı.
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sınav başvurusu yapacak adayların fotoğraf güncellemesini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online gerçekleştirebileceklerini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, adayların başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti. Şubatta ÖSYM AİS mobil uygulamasını adayların kullanımına sunduklarını hatırlatan Aygün, şunları kaydetti: "Adaylarımız başvuru işlemleri başta olmak üzere tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler. T.C. Kimlik Kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:12 Kaynak: DHA
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