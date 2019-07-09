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ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 18 Temmuz'a kadar alınacak.

ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 18 Temmuz'a kadar alınacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.
Yerleştirme işlemleri için KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, adaylar tercihlerini 18 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresine gönderecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.
Açıklamada, adayların tercih sürecinde "KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu"nu dikkatle incelemelerinin önem arz ettiği de bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:36 Kaynak: AA
Tercih Kılavuzu, KPSS, Güncel
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