Son Dakika Haberleri: ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
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ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

47 dakika önce

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 18 Temmuz'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.

ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu, System.String[]
KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 18 Temmuz'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:47 
KPSS, Ekonomi
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