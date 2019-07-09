ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
47 dakika önce
KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 18 Temmuz'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.
KPSS
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:47
puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 18 Temmuz'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.
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