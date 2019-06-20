Son Dakika Haberleri: ÖSYM'den 'TYT puanı' açıklaması
Son Dakika Ekonomi Haber

ÖSYM'den 'TYT puanı' açıklaması

52 dakika önce

ÖSYM'den, 2018'deki Temel Yeterlilik Testi'nde, sınav puanı 200 ve üzeri adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak 2019-TYT'de bu değerlere karşılık gelen 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürüleceği bildirildi.

ÖSYM'den 'TYT puanı' açıklaması, System.String[]
ÖSYM'den, 2018'deki Temel Yeterlilik Testi'nde, sınav puanı 200 ve üzeri adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak 2019-TYT'de bu değerlere karşılık gelen 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürüleceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:18 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti Pancar avansları ödemelerine yarın başlanacak İş adamı gece kulübünde karşılaştığı karısını ve arkadaşını darp etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:10:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÖSYM'den 'TYT puanı' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]