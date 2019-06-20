ÖSYM'den 'TYT puanı' açıklaması
52 dakika önce
ÖSYM'den, 2018'deki Temel Yeterlilik Testi'nde, sınav puanı 200 ve üzeri adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak 2019-TYT'de bu değerlere karşılık gelen 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürüleceği bildirildi.
ÖSYM'den, 2018'deki Temel Yeterlilik Testi'nde, sınav puanı 200 ve üzeri adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak 2019-TYT'de bu değerlere karşılık gelen 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürüleceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:18
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