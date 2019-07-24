ÖSYM'den YDS adaylarına hatırlatma
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular bugün sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:58 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular bugün sona erecek.
ÖSYM'nin Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, 8 Eylül
'de uygulanacak 2019-YDS/2 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, 2019-YDS/2 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.
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