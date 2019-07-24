Son Dakika Haberleri: ÖSYM'den YDS adaylarına hatırlatma
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ÖSYM'den YDS adaylarına hatırlatma

29 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular bugün sona erecek.

ÖSYM'den YDS adaylarına hatırlatma, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular bugün sona erecek.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 8 Eylül'de uygulanacak 2019-YDS/2 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, 2019-YDS/2 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.
Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:58 Kaynak: AA
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