Son Dakika Haberleri: ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Son Dakika Güncel ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Kasım-3 Aralık 2019'da tercihleri alınan 2019-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez veto hakkını kullandı 500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]