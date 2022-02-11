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ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı - Son Dakika

ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı

11.02.2022 22:12
ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru klavuzu sitemizde yayımlanmıştır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru klavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru klavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halis aygün, Haziran, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı - Son Dakika


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